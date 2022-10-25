Курс евро вырос почти на 31 копейку, доллар укрепился почти на 17 копеек

Центральный Банк России с 26 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,3326 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,4648 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 30,73 копейки.