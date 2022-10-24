Курс евро вырос почти на 32 копейки, доллар снизился на 3 копейки

Центральный Банк России с 25 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,1629 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,1575 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 31,97 копейки.