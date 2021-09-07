Курс евро вырос почти на 32 копейки, доллар укрепился почти на 24 копейки

Центральный банк России с 8 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,1909 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,8922 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 31,79 копейки.