Мурманская область. Арктика (16+)07.09.21 13:15
Курс евро вырос почти на 32 копейки, доллар укрепился почти на 24 копейки
Центральный банк России с 8 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,1909 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,71 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 86,8922 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 31,79 копейки.
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Последние комментарии
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
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