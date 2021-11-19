Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар окреп почти на 16 копеек

Центральный банк России с 20 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,7617 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,5845 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 32,62 копейки.