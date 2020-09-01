Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар снизился почти на 22 копейки

Центральный банк России со 2 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,5849 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 21,90 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,1547 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 32,81 копейки.