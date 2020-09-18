Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар теряет 16 копеек

Центральный банк России с 19 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,0319 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 16,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,9578 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 32,65 копейки.