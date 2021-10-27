Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар укрепился почти на 26 копеек

Центральный банк России с 28 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 69,8104 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 25,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,0289 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 32,70 копейки.