Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар укрепился почти на 8 копеек

Центральный банк России с 3 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,5198 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 7,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,5181 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 32,80 копейки.