Курс евро вырос почти на 34 копейки, доллар подрос почти на 9 копеек

Центральный Банк России с 22 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,4387 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 8,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,8968 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 33,79 копейки.