Курс евро вырос почти на 34 копейки, доллар прибавил 9 копеек

Центральный Банк России со 2 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2618 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 095 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,4261 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,3841 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 33,62 копейки.