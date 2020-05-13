Курс евро вырос почти на 34 копейки, доллар укрепился почти на 15 копеек

Центральный банк России с 14 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,5819 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 14,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,7775 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 33,81 копейки.