Курс евро вырос почти на 35 копеек, доллар подрос на 16 копеек

Центральный банк России с 18 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,7330 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,5026 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 34,55 копейки.