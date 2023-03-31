Курс евро вырос почти на 35 копеек, доллар укрепился почти на 24 копейки

Центральный Банк России с 1 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 77,3233 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,1116 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 34,77 копейки.