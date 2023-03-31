Мурманская область. Арктика (16+)31.03.23 16:10
Курс евро вырос почти на 35 копеек, доллар укрепился почти на 24 копейки
Центральный Банк России с 1 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 77,3233 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,70 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 84,1116 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 34,77 копейки.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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