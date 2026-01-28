Курс евро вырос почти на 36 копеек, доллар теряет почти 29 копеек

Центральный Банк России с 29 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9430 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,21 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,2662 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 28,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,2988 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 35,59 копейки.