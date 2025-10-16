Курс евро вырос почти на 36 копеек, доллар укрепился на 24 копейки

Центральный Банк России с 17 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0623 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,07 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,0839 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 24,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,0834 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 35,76 копейки.