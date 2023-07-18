Курс евро вырос почти на 38 копеек, доллар окреп почти на 27 копеек

Центральный Банк России с 19 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,6906 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 26,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,0271 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 37,75 копейки.