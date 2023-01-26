Курс евро вырос почти на 38 копеек, доллар подрос почти на 17 копеек

Центральный Банк России с 27 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 69,1263 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,90 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,3348 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 37,84 копейки.