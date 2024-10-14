Курс евро вырос почти на 38 копеек, доллар прибавляет 3 копейки

Центральный Банк России с 15 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,4987 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,35 копейки.

Официальный курс доллара в размере 96,1021 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 3,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,4854 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 37,59 копейки.