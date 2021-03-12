Курс евро вырос почти на 4 копейки, доллар укрепился почти на одну копейку

Центральный банк России с 12 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,5081 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,7981 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,96 копейки.