Курс евро вырос почти на 40 копеек, доллар снижается на 7 копеек
Центральный Банк России с 5 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0515 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,23 копейки.
Официальный курс доллара в размере 76,9102 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,15 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 91,1138 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 39,60 копейки.
Последние комментарии
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
