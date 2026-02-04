Курс евро вырос почти на 40 копеек, доллар снижается на 7 копеек

Центральный Банк России с 5 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0515 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,23 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,9102 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,1138 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 39,60 копейки.