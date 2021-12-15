Курс евро вырос почти на 41 копейку, а доллар укрепился на 38 копеек

Центральный банк России с 16 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,8510 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 38,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,2375 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 40,76 копейки.