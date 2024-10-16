Курс евро вырос почти на 41 копейку, доллар окреп на 24 копейки

Центральный Банк России с 17 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5917 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,34 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,2568 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 24,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,0844 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 40,87 копейки.