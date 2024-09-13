Курс евро вырос почти на 41 копейку, доллар потерял почти 18 копеек

Центральный Банк России с 14 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,7178 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,84 копейки.

Официальный курс доллара в размере 90,9345 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 17,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,7958 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 40,51 копейки.