Курс евро вырос почти на 41 копейку, доллар прибавил 16 копеек

Центральный Банк России с 18 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6623 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,71 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,9987 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,2994 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 40,91 копейки.