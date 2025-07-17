Курс евро вырос почти на 41 копейку, доллар прибавил почти 23 копейки

Центральный Банк России с 18 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8787 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,73 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,1856 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 22,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,9716 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 40,81 копейки.