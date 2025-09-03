Курс евро вырос почти на 42 копейки, доллар прибавляет 25 копеек

Центральный Банк России с 4 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2981 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,24 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,8488 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 25,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,2539 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 41,66 копейки.