Курс евро вырос почти на 42 копейки, доллар прибавляет почти 33 копейки

Центральный Банк России с 23 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8847 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,87 копейки.

Официальный курс доллара в размере 73,7650 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 32,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,5863 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 41,79 копейки.