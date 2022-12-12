Курс евро вырос почти на 43 копейки, доллар укрепился почти на 39 копеек

Центральный Банк России с 13 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 62,7674 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 38,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 66,2700 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 42,93 копейки.