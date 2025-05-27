Курс евро вырос почти на 44 копейки, доллар теряет 4 копейки

Центральный Банк России с 28 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1014 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,12 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,6176 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 4,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,9007 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 43,63 копейки.