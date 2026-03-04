Курс евро вырос почти на 44 копейки, доллар укрепился на 19 копеек

Центральный Банк России с 5 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2488 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,78 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,8009 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 19,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,7458 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 43,60 копейки.