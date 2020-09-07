Курс евро вырос почти на 44 копейки, доллар укрепился почти на 41 копейку

Центральный банк России с 8 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,5910 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 40,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,4771 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 43,87 копейки.