Курс евро вырос почти на 45 копеек, доллар укрепился на 39 копеек

Центральный Банк России с 21 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,6172 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 39,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,3699 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 44,88 копейки.