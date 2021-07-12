Курс евро вырос почти на 47 копеек, доллар окреп почти на 17 копеек

Центральный банк России с 13 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,6336 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,6050 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 46,53 копейки.