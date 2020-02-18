Курс евро вырос почти на 47 копеек, доллар укрепился на 46 копеек

Центральный банк России с 18 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,7698 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 46,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,0882 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 46,81 копейки.