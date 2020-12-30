Курс евро вырос почти на 48 копеек, доллар окреп почти на 22 копейки

Центральный банк России с 31 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,8757 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 21,90 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,6824 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 47,50 копейки.