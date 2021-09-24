Курс евро вырос почти на 48 копеек, доллар подрос на 28 копеек

Центральный банк России с 25 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,0081 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 28,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,6823 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 47,83 копейки.