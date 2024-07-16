Курс евро вырос почти на 48 копеек, доллар прибавил 47 копеек

Центральный Банк России с 17 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0492 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,01 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,2824 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 47,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,26737 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 47,88 копейки.