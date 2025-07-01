Мурманская область. Арктика (16+)01.07.25 17:30
Курс евро вырос почти на 48 копеек, доллар снижается на 11 копеек
Центральный Банк России со 2 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9384 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,86 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,4181 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,03 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 92,7440 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 47,68 копейки.
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