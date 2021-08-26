Курс евро вырос почти на 48 копеек, доллар укрепился почти на 25 копеек

Центральный банк России с 27 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,9908 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 24,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,0576 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 47,62 копейки.