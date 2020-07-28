Курс евро вырос почти на 49 копеек, доллар – на 33 копейки

Центральный банк России с 29 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,9196 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 33,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,2610 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 48,51 копейки.