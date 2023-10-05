Курс евро вырос почти на 49 копеек, доллар окреп на 22 копейки

Центральный Банк России с 6 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 99,6762 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 22,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,7877 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 48,53 копейки.