Курс евро вырос почти на 49 копеек, доллар укрепился на 47 копеек

Центральный Банк России с 11 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 93,2198 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 47,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,2333 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 48,60 копейки.