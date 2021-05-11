Курс евро вырос почти на 50 копеек, доллар окреп почти на 2 копейки

Центральный банк России с 12 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,1567 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,94 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,0040 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 49,80 копейки.