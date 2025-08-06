Курс евро вырос почти на 50 копеек, доллар поднялся на 14 копеек

Центральный Банк России с 7 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1165 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,29 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,1914 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 14,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,0072 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 49,78 копейки.