Курс евро вырос почти на 51 копейку, доллар потерял 22 копейки

Центральный банк России с 28 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,4960 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 22,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,7611 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 50,83 копейки.