Только 5% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе: первый учитель в России — всё ещё «вторая мама»Высокая инфляция съела часть доходов россиян: растёт просрочка по ипотеке и автокредитам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.08.25 17:45

Курс евро вырос почти на 53 копейки, доллар потерял почти 27 копеек

Центральный Банк России с 14 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0667 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,58 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,6032 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 26,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,3875 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 52,92 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Большинство женщин по-прежнему уверены, что мужчина оплатит ресторан на первом свидании-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 53 копейки, доллар потерял почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Заброшенное здание на улице Маяковского в Мурманске вызывает тревогу у жителей микрорайона-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»