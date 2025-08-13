Курс евро вырос почти на 53 копейки, доллар потерял почти 27 копеек

Центральный Банк России с 14 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0667 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,58 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,6032 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 26,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,3875 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 52,92 копейки.