Курс евро вырос почти на 53 копейки, доллар укрепился почти на 38 копеек

Центральный банк России с 15 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,1275 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 37,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,6230 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 52,93 копейки.