Курс евро вырос почти на 54 копейки, доллар подрос почти на 31 копейку

Центральный Банк России с 19 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,6610 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 30,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,5882 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 53,51 копейки.