Курс евро вырос почти на 54 копейки, доллар подрос почти на 34 копейки

Центральный банк России с 19 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,3155 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 33,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,8262 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 53,75 копейки.