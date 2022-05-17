Курс евро вырос почти на 55 копеек, доллар окреп почти на 10 копеек

Центральный банк России с 18 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 63,5428 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 66,3644 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 54,78 копейки.